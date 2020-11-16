Стокгольм, , 13:02 — REGNUM Власти лена Евлеборг, расположенного в центральной части Швеции, приняли решение об ужесточении местных ограничений в связи с возросшим уровнем распространения коронавируса. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Жителям Евлеборга настоятельно рекомендуется не совершать ненужных поездок внутри или за пределы региона, чтобы не создавать «новые цепочки заражения».

Посещение непродовольственных магазинов, торговых центров, музеев, библиотек, бань и спортзалов также подпадает под ужесточение. Исключение составляют походы за продуктами и в аптеки.

Власти не рекомендуют организовывать, проводить и посещать концерты, спортивные соревнования и любые иные виды мероприятий с большим числом участников. Подчеркивается, что данная мера не распространяется на учащихся средней школы.

Новые ограничения начнут действовать 16 ноября с 12:00 (GMT+1) и продлятся ближайшие четыре недели.

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