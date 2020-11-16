Томск, , 12:56 — REGNUM По состоянию на 16 ноября в Томской области коронавирус выявлен у 15 634 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 213 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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У 82 человек из вновь выявленных носителей вируса нет симптомов, у 112 человек — ОРВИ, у 19-ти — пневмония.

Выздоровели ещё 207 человек. Общее количество выздоровевших — 10 151 человек.

Напомним, за сутки 15 ноября в Томской области было выявлено 210 носителей коронавируса. За весь период в регионе скончались 140 пациентов с COVID-19.

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