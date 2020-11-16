Москва, , 12:54 — REGNUM Известный музыкальный продюсер Виктор Дробыш выписан из больницы после того, как его госпитализировали с коронавирусом. Об этом он заявил агентству ТАСС.

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«Уже выписали», — сказал Дробыш.

По его словам, некоторое время он будет находиться на самоизоляции, «как предписано по закону»: «А так всё нормально».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 54-летнего Виктора Дробыша госпитализировали с COVID-19 в состоянии средней тяжести и с пневмонией.