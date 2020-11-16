Увельский район, Челябинская область, , 12:54 — REGNUM В Увельском районе Челябинской области пфытаются госпитализировать гражданина с заразной формой туберкулёза. Суд ранее постановил отправить его в больницу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

45-летний гражданин прервал амбулаторное лечение в сентябре. При этом с ним живут четверо детей, младшему из которых всего четыре месяца. Прокурор обратился в суд и потребовал госпитализировать этого гражданина. Суд полностью удовлетворил это требование.

Сейчас выдан исполнительный лист о принудительной госпитализации. Результаты исполнения акта суда находятся на контроле прокуратуры района.