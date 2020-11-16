Псков, , 12:58 — REGNUM Власти Псковской области задумались о введении новых ограничений, о которых могут объявить во время очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на текущей неделе.

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За прошедшие сутки в регионе было выявлено 170 зараженных, что на десять случаев больше, чем было выявлено сутками ранее. Ситуацию в области чиновники считают сложной. Об этом 16 ноября сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, из выявленных 170 инфицированных 28 положительных тестов на COVID-19 выявлено силами коммерческих клиник, остальные 142 — госучреждениями.

«Ситуация остаётся непростой, даже учитывая отсутствия новых зараженных во всех активных очагах», — отметил Ведерников.

Он добавил, что на неделе региональные власти проведут заседание оперативного штаба, на тором обсудят эпидемиологическую обстановку и необходимость дополнительных противовирусных мер.

Отметим, по данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в Псковской области было выявлено 10 035 зараженных, на сегодняшний день из них 5069 вылечились, в том числе 15 за последние сутки, 72 умерли.

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