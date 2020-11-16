Москва, , 12:52 — REGNUM В 53 субъектах России занятость коечного фонда достигла почти 90%. Об этом 16 ноября заявил заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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»В 53 субъектах занятость коечного фонда находится на цифрах, близких к 90%. Поэтому фактически сегодня в регионах рекомендовано нами и проводятся мероприятия по использованию этапности, как это используется в период оказания медицинской помощи при боевых действиях», — заявил Мурашко.

«Этапность — то есть койки первичного приёма и койки долечивания. Это позволяет нам более качественно в данной ситуации принимать наиболее тяжёлые категории пациентов и освобождать койки, переводя пациентов на койки, на которых находятся менее тяжёлые пациенты», — указал он.