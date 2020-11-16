Москва, , 12:47 — REGNUM Реанимационный резервный фонд в России в настоящее время загружен менее чем на 25%. Об этом 16 ноября заявил заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с Covid-19.

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"Наш резервный фонд реанимационный загружен сегодня менее чем на 25%. Поэтому в этом отношении реанимационная защита полностью обеспечена», — заявил Мурашко.