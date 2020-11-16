Архангельск, , 12:46 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки выявили 351 случай COVID-19. На лечении от коронавирусной инфекции находятся 8963 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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«В регионе зафиксировано восемь завозных: все заболевшие — жители Архангельской области, вернувшиеся с отдыха в Турции», — сообщили в штабе.

Среди вновь заболевших: 163 архангелогородца, 69 жителей Котласского района, 59 северодвинцев. Инфекцию выявили также у жителей Вельского, Устьянского, Красноборского, Плесецкого и других районов области.