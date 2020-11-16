Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM В Ленинградской области в настоящее время развернуто более 2,1 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, при этом 69% из них уже заняты больными. Вместе с тем за прошлую неделю отмечен рост госпитализаций пациентов с такими заболеваниями на 13%. Об этом 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

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В настоящий момент в Ленинградской области развернуто 2167 коек из их занято 1497 коек, или 69,08%.

«Рост уровня госпитализаций за прошлую неделю, по сравнению с предыдущей неделей, составил 13%», — пояснили в ведомстве.

Отметим, за прошедшие сутки в Ленобласти было выявлено 182 новых инфицированных. Наибольшее число зараженных, по данным регионального оперативного штаба, выявлено во Всеволожском районе — в городе Мурино — 27 человек, а также в Тихвине —16, в поселке Никольское Тосненского района — 13, в будущей столице региона Гатчине — 12 и Выборге —10. Всего инфицированные были выявлены в 58 населённых пунктах области.

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