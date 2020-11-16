Москва, , 12:44 — REGNUM 84% коек в среднем по России заняты из-за эпидемии коронавируса. Об этом 16 ноября заявил заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета по борьбе с Covid-19.

Госпиталь Александр Куликов © ИА REGNUM

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"Ситуация с коронавирусной инфекцией остаётся напряжённой. За последнюю неделю количество выявляемых случаев оставалось на достаточно высоком и стабильном уровне», — заявил Мурашко.

«К настоящему времени развёрнуто 263 тыс. коек. Эти койки востребованы, количество госпитализаций продолжает расти. В настоящее время занято в среднем по стране 84% коек. Значительно возросло количество пациентов, находящихся в том числе в реанимации», — указал он.