Москва, , 12:43 — REGNUM Российские власти с уважением относятся к выбору народа Молдавии, который избрал нового президента. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С уважением относимся к выбору молдавского народа», — сказал Песков.

По его словам, России ещё предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдавии Майей Санду, и Кремль рассчитывает на это.

Песков подчеркнул, что такие отношения должны основываться «на взаимовыгодной базе» и с учётом интересов России и Молдавии.