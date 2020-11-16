Москва, 16 ноября 2020, 12:43 — REGNUM Российские власти с уважением относятся к выбору народа Молдавии, который избрал нового президента. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«С уважением относимся к выбору молдавского народа», — сказал Песков.
По его словам, России ещё предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдавии Майей Санду, и Кремль рассчитывает на это.
Песков подчеркнул, что такие отношения должны основываться «на взаимовыгодной базе» и с учётом интересов России и Молдавии.