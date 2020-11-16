Октябрьский район, , 12:45 — REGNUM В Ростовской области закрыли единственную поселковую больницу, где медицинскую помощь получали ранее более 20 тыс. человек. Жители посёлка Персиановский провели митинг, в ходе которого потребовали сохранить лечебное учреждение.

Участники схода граждан потребовали остановить так называемую «ковидную оптимизацию». До ближайшего стационара придётся преодолеть 30 километров. В настоящее время, следует из информации, размещённой в ряде мессенджеров, в зону риска попали жители посёлка, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, онкологией.

ИА REGNUM отмечает, что посёлок Персиановский является административным центром Октябрьского сельского района. Население — более 16 тыс. человек. Расстояние до районного центра составляет 25 км.