Тула, , 12:42 — REGNUM В Тульской области растёт заболеваемость COVID-19 — за неделю с 10 по 16 ноября в регионе подтверждено 936 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе 16 ноября. Неделей ранее, со 2 по 9 ноября, было подтверждено 914 новых случаев заражения.

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«Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов, кроме Арсеньевского района. Все заболевшие своевременно изолированы. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 14 468 случаев заболевания», — уточнили в оперштабе.

В то же время за неделю выздоровели в 659 жителей Тулы и других районов области (неделей ранее — 578 выздоровевших). Всего за период пандемии от COVID-19 выздоровели 12 144 жителя Тульской области.

Скончались за прошедшую неделю 13 пациентов с коронавирусом (15 — неделей ранее). У всех в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 453 человека, уточнили в оперативном штабе.