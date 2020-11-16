Соль-Илецк, Оренбургская область, , 12:42 — REGNUM В Оренбургской области Соль-Илецкий райсуд вынес приговор в отношении заключенного, который совершил побег из колонии-поселения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установлено, 37-летний уроженец Ташлинского района, отбывающий наказание в колонии-поселении в поселке Чашкан за умышленное уничтожение чужого имущества, в сентябре 2020 года совершил побег. Беглеца объявили в розыск и задержали спустя девять дней.

Приговором суда мужчина за побег приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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