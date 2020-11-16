Курск, 16 ноября 2020, 12:42 — REGNUM В Курской области по состоянию на 16 ноября зарегистрировано 149 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждены три смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 9809 пациентов, в том числе 119 — за последние сутки.
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