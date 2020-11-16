Курск, , 12:42 — REGNUM В Курской области по состоянию на 16 ноября зарегистрировано 149 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

За последние сутки подтверждены три смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 9809 пациентов, в том числе 119 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Владельцы курских кафе: «Нас обрекли на банкротство»