Москва, 16 ноября 2020, 12:47 — REGNUM Эпидемия коронавирусной инфекции в регионах России развивается по-разному, единого комплексного плана по введению ограничений быть не может. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 16 ноября.
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«Потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому сейчас какого-то комплексного плана нет», — сказал Песков.
Он прокомментировал введение тотального карантина в Бурятии. Руководству этой республики пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий, пояснил представитель Кремля.
Ситуацию с эпидемией контролирует оперативный штаб при правительстве России, напомнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии с 16 ноября приостановили работу предприятий общественного питания, торговых и развлекательных центров, фитнес-клубов и других подобных заведений. Карантин объявлен на две недели.
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