Москва, 16 ноября 2020, 12:34 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 22 778, свидетельствуют данные оперативного штаба.
Таким образом, общее число выявленных случаев заражения достигло 1 948 603. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 33 489 человек, выздоровели — 1 453 849.
Отметим, в связи с распространением коронавируса власти Бурятии объявили о повторном локдауне. Так, в регионе на две недели приостанавливается работа предприятий общественного питания, торговых и развлекательных центров, фитнес-клубов и других подобных заведений.
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