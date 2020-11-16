Якутск, , 12:34 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев поручил чиновникам разработать правила поведения в новогодние праздники в условиях пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Праздник к нам приходит Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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«Ил Дархан поручил региональному правительству совместно с ответственными структурами внести предложения по празднованию Нового года», — говорится в официальном пресс-релизе.

При разработке правил Николаев распорядился учесть необходимость соблюдения всех ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание при этом следует уделить работе ночных клубов.

Есть в республике те районы, в которых на протяжении долгого времени не фиксировали заражения коронавирусной инфекцией — Олекминский, Аллаиховский и Анабарский. Глава региона попросил ситуацию в них взять на особый контроль, так как есть опасение, что медицинский персонал может быть не готов к борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за последние сутки лабораторно подтвердилось 242 (220 накануне) новых случая заражения коронавирусом, три пациента выздоровели, три скончались. На 16 ноября в республике выдано 16 972 положительных теста на COVID-19.