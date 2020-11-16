Москва, , 12:28 — REGNUM Пациентам, заразившимся коронавирусом и получившим один отрицательный тест на коронавирус, разрешается возвращаться к работе. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой Роспотребнадзора Анной Поповой и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19», — говорится в документе.

В том случае, если пациент получит положительный результат теста на коронавирус, следующий анализ будет произведён не ранее чем через три дня.