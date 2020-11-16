Воронеж, , 12:26 — REGNUM Обращение в правоохранительные органы готовит территориальное управление Роспотребнадзора по Воронежской области в связи с нарушениями, которые были выявлены при проведении вечеринки в Event-hall. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Воронежской области 16 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

«Роспотребнадзор готовит обращение в правоохранительные органы по фактам нарушений, которые были выявлены в субботу, 14 ноября, на «техно-вечеринке» Event-hall», — говорится в сообщении.

Мероприятие, заявленное как «первая глобальная техно-вечеринка» в Воронежа состоялась 14 ноября в концертном зале Event-Hall сити-парка «Град», стартовало мероприятие в 22:00. В соцсетях, в преддверии мероприятия, организаторы распространили напоминание о необходимости использовать маски, а также соблюдать дистанцию в зале. Гостям обещали измерять температуру, а в зале становить санитайзеры.

Отметим, что в Воронежской области пока не введён запрет на ночную работу развлекательных заведений, однако запрещено проведение дискотек, под запретом — работа караоке-клубов и кальянных.