Красноярск, , 12:26 — REGNUM За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 838 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в краевом оперативном штабе.

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В том числе, по данным оперштаба, за последние сутки в регионе умерли 13 человек с диагнозом COVID-19.

Напомним, за сутки 13 ноября в Красноярском крае скончались 17 пациентов с коронавирусом. На эту дату в регионе было зарегистрировано 800 жертв COVID-19. В выходные дни (14−15 ноября) краевой оперштаб отчётов не предоставлял.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в Красноярском крае выявлено 31 553 носителя коронавируса. Выздоровели 24 022 человека.

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