Чебоксары, , 12:25 — REGNUM В Козловском районе Чувашии бывший глава администрации районного центра дисквалифицирован за задержку оплаты выполненных работ по муниципальному контракту. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В надзорном ведомстве установили, что администрация Козловского городского поселения заключила контракт с одной из частных компаний на содержание дорог, однако 500 тыс. рублей за оказанные услуги не были оплачены. В прокуратуре отметили, что ответственным за оплату является сити-менеджер поселения, который по постановлению прокурора ранее привлекался к административной ответственности за нарушение сроков оплаты контрактов.

По данному факту было возбуждено административное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение срока и порядка оплаты услуг должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение»). Указанная статья влечёт дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Козловский районный суд дисквалифицировал на один год бывшего главу администрации Козловского городского поселения.

Решение суда не вступило в законную силу.

Отметим, что в Чувашии периодически по решению судов дисквалифицируют арбитражных управляющих.