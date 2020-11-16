Варшава, , 12:24 — REGNUM Социологическая служба IBRiS провела исследование общественного мнения на предмет отношения к деятельности католического костела. Оказалось, что около трети жителей Польши ей недовольны. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Результаты опроса продемонстрировали разделение польского общества на три примерно равные части. 35% оценивают деятельность костела положительно, 32% респондентов относятся к ней отрицательно, а 31% — нейтрально. Всего 2% из опрошенных выбрали вариант «сложно сказать».

Любопытно, что среди молодежи (от 18 до 29 лет) отрицательное отношение к костелу выразила почти половина опрошенных (47%). Нейтрально к данному институту относятся 44% молодых людей, а позитивно оценивают костел всего 9%.

Опрос был проведен 13−14 ноября 2020 года. Общенациональная репрезентативная выборка состояла из 1100 взрослых жителей Польши.