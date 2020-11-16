Баку, , 12:25 — REGNUM Общее количество погибших из числа гражданского населения Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе составило 94 человека. Об этом 16 ноября сообщает азербайджанская генпрокуратура.

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«Общее число погибших мирных жителей — 94, число раненых мирных жителей — 414», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этой же причине 512 гражданских объектов, 3410 частных домов и 120 жилых зданий получили ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что местные отделения на территориях Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Азербайджана, создало азербайджанское министерство по чрезвычайным ситуациям.