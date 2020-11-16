Москва, , 12:21 — REGNUM В России за учительскими профилями в социальных сетях чаще всего следят не директора школ, а родители, правоохранительные органы и чиновники из местных органов управления образованием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что в России работников стали чаще увольнять из-за публикаций в социальных сетях.

«Положение учителей ухудшилось. И это началось несколько лет назад, — пояснил Луховицкий. — Дело в том, что основной «просматриватель» учительских профилей в социальных сетях — не директора школ, не работодатели. Во-первых, это родители, а во-вторых, самые разные правоохранительные органы и органы управления образования. Не непосредственно директор, а региональный министр. Или муниципальный руководитель. То есть те люди, которые прежде всего беспокоятся за свой статус: «А вот у нас в регионе учитель что-нибудь написал. Как бы мне за это не влетело!» Именно такое чувство двигает каким-нибудь муниципальным руководителем. Потому что любой такой скандал — это удар не только по учителю, но и по школе. Директору это невыгодно. Директору было бы приятнее всего, если бы его школа никак не упоминалась».

При этом профсоюзный лидер подчеркнул, что такая ситуация с местной властью и родителями очень опасна.

«Поскольку никто не знает, что можно писать, а что нельзя. После принятия поправок в закон «Об образовании» о патриотическом воспитании, после пятитысячной прибавки классному руководителю все больше в регионах стало требований к учителям, чтобы они отслеживали социальные сети учеников, — рассказал Луховицкий. — А каким образом классный руководитель или учитель может [взглянув на тот или иной пост] сказать, есть ли здесь экстремизм или нет? Или как быть, если родитель, посмотрев на какую-то страничку учителя, говорит: «Это аморально!» Это все абсолютно не определяемо юридически, и значит, любой родитель может в чем угодно обвинить любого учителя».

А директора школ, как пояснил Луховицкий, могут этим пользоваться.

«Легче всего намекнуть какому-нибудь родителю, если надо написать жалобу на какого-то неугодного учителя. Такое тоже бывает. Очень легко человека поймать в социальных сетях. У нас люди еще не поняли, что социальные сети — это не личное приватное пространство, — сказал Луховицкий. — Между тем надо помнить, что учитель — это работник. Работу его надо оценивать по тому, что он делает в школе. Он не обязан 24 часа быть учителем. И то, что он делает вне школы, не имеет отношения к тому, что он делает в школе. Я уж не говорю, что это незаконно, потому что нельзя увольнять человека из-за высказанной им точки зрения».

Напомним, как сообщалось ранее, исследование, проведенное сервисом Superjob, показало, что жителей РФ стали чаще увольнять за то, что они публикуют и комментируют в социальных сетях.

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