Пермь, , 12:18 — REGNUM Главный врач Пермской городской клинической больницы им. Гринберга Анастасия Крутень отметила значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, при которой требуется госпитализация. В горбольнице им. Гринберга для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 100 коек. При этом осенью госпитализация больных с COVID-19 увеличилась втрое, сообщает краевой минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

»Число госпитализаций в тяжелом состоянии пациентов 65+ увеличилось в семь с половиной раз. То есть основной контингент стационаров составляют сейчас не молодые люди, а пенсионеры. Самое ужасное, что именно в этой группе пациентов фиксируется больше всего смертей от коронавирусной инфекции», — сказала Анастасия Крутень.

По ее словам, из-за снятия ограничений бдительность гграждан снизилась. В результате последовал рост заболеваемости. Бо́льшая часть ответственности за свое здоровье ложится на само население.

Медик призвала пожилых людей оставаться дома, покидать квартиры только в случае необходимости. При этом дома у пенсионеров всегда должен быть запас средств индивидуальной защиты. Для визита в магазин следует выбирать время, когда в торговых объектах безлюдно — ранние утренние часы. Кроме того, необходимо ограничить встречи с внуками.

Напомним, в Пермском крае выявлено 16 657 носителей коронавируса. Почти треть — это пожилые люди. На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 2022 пациента всех возрастных групп, в том числе с тяжелой пневмонией на ИВЛ — 134: 108 — с коронавирусной инфекцией, 22 — с подозрением на коронавирусную инфекцию и четверо — с пневмонией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек