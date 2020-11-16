Челябинск, , 12:18 — REGNUM В Челябинске местный житель осуждён за смертельное ДТП, совершённое в пьяном виде. Приговор вынес Металлургический райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП произошло ночью 14 декабря 2019 года. Гражданин превысил скорость и врезался в электрическую опору. Девушка-пассажирка погибла на месте. Ещё двое пассажиров (юноша и девушка) получили тяжкий вред.

Суд назначил обвиняемому шесть лет в колонии общего режима. Также он должен уплатить 500 тыс. рублей матери погибшей девушки и почти 380 тыс. той пассажирке, которая была тяжело травмирована.