Волгоград, , 12:18 — REGNUM Обеспечить бесплатными лекарствами всех пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении, планируют власти Волгоградской области. Кроме того, пациентов с инфекцией и внебольничными пневмониями станут лечить на базе медорганизаций первичного звена и разработают план дальнейшей вакцинации добровольцев. Такие решения приняты 16 ноября на заседании оперативного штаба, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Список получателей бесплатных лекарств пока ограничен ветеранами, пенсионерами, беременными женщинами и членами многодетных семей. Однако в скором времени профильным ведомствам предстоит представить финансовый расчёт на обеспечение препаратами всех заразившихся пациентов.

«Необходимо представить предложения по реализации решения по бесплатному обеспечению лекарствами всех жителей, проходящих лечение от коронавирусной инфекции в амбулаторных, домашних, условиях», — сказал губернатор Андрей Бочаров.

До 1 декабря в регионе также планируют обеспечить функционирование центров амбулаторной диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями на базе учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Что касается клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции — на базе восьми медицинских амбулаторно-поликлинических организаций создадут специализированные прививочные центры. Их оборудуют для хранения вакцины, подготовят медперсонал и начнут вакцинацию добровольцев, прежде всего из числа медработников. Новая партия вакцины поступит в регион в ноябре-декабре.

В Волгоградской области ежедневно фиксируется увеличение случаев заражения коронавирусом, к 15 ноября выявлено 23 тыс. 856 носителей.