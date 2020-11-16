Волгоград, 16 ноября 2020, 12:18 — REGNUM Обеспечить бесплатными лекарствами всех пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении, планируют власти Волгоградской области. Кроме того, пациентов с инфекцией и внебольничными пневмониями станут лечить на базе медорганизаций первичного звена и разработают план дальнейшей вакцинации добровольцев. Такие решения приняты 16 ноября на заседании оперативного штаба, сообщает пресс-служба администрации региона.
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Список получателей бесплатных лекарств пока ограничен ветеранами, пенсионерами, беременными женщинами и членами многодетных семей. Однако в скором времени профильным ведомствам предстоит представить финансовый расчёт на обеспечение препаратами всех заразившихся пациентов.
До 1 декабря в регионе также планируют обеспечить функционирование центров амбулаторной диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями на базе учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Что касается клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции — на базе восьми медицинских амбулаторно-поликлинических организаций создадут специализированные прививочные центры. Их оборудуют для хранения вакцины, подготовят медперсонал и начнут вакцинацию добровольцев, прежде всего из числа медработников. Новая партия вакцины поступит в регион в ноябре-декабре.
В Волгоградской области ежедневно фиксируется увеличение случаев заражения коронавирусом, к 15 ноября выявлено 23 тыс. 856 носителей.