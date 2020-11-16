Москва, , 12:10 — REGNUM Штатная численность органов власти в России должна быть сокращена от 5% до 10%. Об этом 16 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он рассказал, что проведением административной реформы займётся специальная рабочая группа.

«Все министерства и ведомства и их территориальные органы должны соответствовать рекомендованному стандарту», — заявил Мишустин.

По его словам, в центральных аппаратах министерств и ведомств сейчас 20% вакансий. Принято решение сократить их численность на 5%. В территориальных органах власти вакансий около 18% — их сократят на 10%.

«И делать это будем за счёт, в основном, вакантных позиций», — пояснил глава правительства.