Самара, , 12:08 — REGNUM 217 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 19 078 случаев заражения этой инфекцией. При этом 17 048 человек справились с ней (89% пациентов). На учете у врачей находятся 135 человек.

Сообщается в регионе всего скончались 359 пациентов с COVID-19: 63-летняя женщина и 83-летний мужчина страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 72-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 74-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Отмечается, что показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 11,24 (в России — 22,94), а коэффициент летальности в регионе — 1,88 (в России — 1,72).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 ноября в Самарской области было выявлено 215 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Бригады скорой помощи усилили в Забайкалье