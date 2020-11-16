Саратов, , 12:15 — REGNUM Власти Саратова до 24 ноября призывают желающих принять участие в аукционах по размещению на территории города ёлочных базаров. В настоящее время предусмотрено развернуть торговлю хвойными красавицами по 58-и адресам столицы области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Работа сезонных объектов торговли продлится с 15 по 31 декабря. Хозяйствующие субъекты обязаны будут соблюдать правила благоустройства города и не допускать размещения автотранспорта на зеленых зонах.

ИА REGNUM напоминает, ёлочные базары в Новосибирске заработают с 1 декабря. В настоящее время предприниматели присматривают места для торговли хвойными деревьями, оформляют документы, ищут лесничества для закупки.

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