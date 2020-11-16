Москва, , 12:03 — REGNUM Отечественные художественные фильмы смотрят почти половина жителей России (44%), зарубежные — 16%. И те, и другие интересуют 19%. Практически на смотрят кино 19%, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Участники опроса предпочитают российские фильмы, потому что они жизненно близки и понятны (16%), душевные, есть смысл жизни, менее агрессивные, в них нет насилия.

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Аргументы любителей зарубежных фильмов — более интересные сюжеты, лучше качество, хорошая игра актеров. При этом 78% опрошенных выступают за господдержку отечественного кинематографа.

Телефонный опрос поведен 16−18 октября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России чаще любят смотреть фильмы о войне (27%), сказки и мультфильмы (26%) и комедии (25%).

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