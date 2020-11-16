Элиста, , 12:03 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе главы республики 16 ноября. Для сравнения: днём ранее сообщалось о 73 новых новых носителях коронавирусной инфекции.

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Также сообщается, что за сутки выписан с выздоровлением 71 пациент, летальных исходов среди пациентов с COVID-19 не зарегистрировано. В настоящее время госпитализированы 645 жителей республики с коронавирусом, 61 из которых находится в стационаре для долечивания. Состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 4 тыс. 297 человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 10 тыс. 605 случаев заражения коронавирусом. 7 тыс. 938 жителей выздоровели, 122 пациента скончались.

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