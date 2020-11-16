Москва, , 12:01 — REGNUM Упрощённый порядок аттестации педагогов в России должен быть продлён на 2021 год. Об этом сегодня, 16 ноября, в ходе совещания с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Считаю, что особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, аттестации педагогов нужно предусмотреть и на следующий год», — подчеркнул премьер-министр.

Он поручил Министерству просвещения и Рособрнадзору оперативно разработать и внести соответствующий законопроект в правительство.

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Мишустн напомнил, что в 2020 году правительство установило особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, а также аттестации педагогов.

«Благодаря такому решению на один год продлили аккредитацию образовательных организаций, у которых она должна была закончиться до 31 декабря. Увеличены сроки действия квалификационных категорий педагогов», — сказал глава российского правительства.

Он подчеркнул, что это упростило работу образовательных организаций и самих педагогов, избавило их от процедур, которые обычно требуют участия большого количества людей.

«А в условиях распространения коронавируса возможность избежать лишних контактов — это вопрос здоровья и безопасности», — добавил российский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ноябре в Минпросвещения РФ заявили о планах продлить действие квалификационных категорий педагогов до 1 апреля 2021 года.

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