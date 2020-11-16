Москва, 16 ноября 2020, 12:01 — REGNUM Упрощённый порядок аттестации педагогов в России должен быть продлён на 2021 год. Об этом сегодня, 16 ноября, в ходе совещания с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Он поручил Министерству просвещения и Рособрнадзору оперативно разработать и внести соответствующий законопроект в правительство.
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Мишустн напомнил, что в 2020 году правительство установило особый порядок лицензирования и аккредитации образовательных организаций, а также аттестации педагогов.
Он подчеркнул, что это упростило работу образовательных организаций и самих педагогов, избавило их от процедур, которые обычно требуют участия большого количества людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ноябре в Минпросвещения РФ заявили о планах продлить действие квалификационных категорий педагогов до 1 апреля 2021 года.
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