Владикавказ, , 11:58 — REGNUM В Северной Осетии в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу и для предотвращения дальнейшего её ухудшения принят ряд решений об ужесточении ограничительных мер. Так, согласно указу, подписанному главой республики Вячеславом Битаровым, продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. Им надлежит оставаться дома до 29 ноября.

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До 50% ограничивается заполняемость залов в кинотеатрах, и театрах, а также число зрителей в досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятиях, сообщили в пресс-службе главы субъекта. При посещении несовершеннолетними детских игровых комнат и развлекательных центров, а также детских лагерей дневного пребывания численность находящихся в помещениях также ограничивается 50%.

Кроме того, введен запрет на курение табака и кальянов, а также других устройств для потребления никотинсодержащей продукции в организациях общественного питания.

Что касается образовательного процесса в школах, то после завершения осенних каникул школьники сели за парты 16 ноября и обучение проходит в традиционном режиме. Не запрещены и массовые физкультурные и спортивные мероприятия, единственное ограничение связано с обязательным согласованием их проведения с минспортом и управлением Роспотребнадзора.