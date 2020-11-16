Уфа, , 11:59 — REGNUM 26,5 млн рублей переплаты за отопление было возвращено жителям 253 многоквартирных домов в первом полугодии текущего года в Башкирии. Об этом 16 ноября сообщил председатель госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, в 2020 году от жителей было получено 1 233 обращений по вопросам неисправности систем отопления. В результате было проведено свыше трех тысяч проверок и выдано 2 148 актов об устранении нарушений. Это вдвое больше, чем в 2019 году.

Шафиков также сообщил, что в начале текущего года жители массово обращались по поводу корректировок платежей за отопление по итогам прошлого года: эти корректировки привели к увеличению расходов домохозяйств. Весной текущего года были осмотрены общедомовые приборы учета в 98 домах. В результате были выявлены нарушения. А проверка правильности начисленной корректировки платы за отопление за прошлый год позволила вернуть жителям 253 многоквартирных домов 26,5 млн рублей.

Сообщается, что для недопущение подобных ситуаций, управляющие и ресурсоснабжающие организации теперь обязаны сообщать в республиканские Жилстройнадзор и МинЖКХ о причинах доначислений.

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