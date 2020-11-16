Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 10 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 15 ноября власти сообщали о семи смертях от новой коронавирусной инфекции.

По данным на 16 ноября 2020 года, в регионе скончались от COVID-19 уже 899 человек. Всего в России умерли уже 33 489 пациентов, у которых ранее выявляли указанную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 41 012 случая заражения коронавирусом.

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