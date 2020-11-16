Пермь, , 11:49 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число жертв COVID-19. За сутки, по состоянию на 16 ноября, летальный исход зафиксирован у шести человек, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Кроме того, за сутки скончались еще двое пациентов с коронавирусом, но причиной смерти названы сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 785 смертей пациентов с коронавирусом. В 477 случаях причиной смерти назван COVID-19, в 308 — сопутствующие заболевания.

Напомним, регион ежедневно ставит рекорды по суточному показателю выявляемых носителей коронавируса. За сутки (на 16 ноября, выявлено 239 случаев заражения.

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