Пенза, , 12:14 — REGNUM Очередная партия вакцины против гриппа в количестве 65 тыс. доз поступила в Пензенскую область. За прививкой в поликлинику по месту жительства могут обратиться жители в возрасте от шести до 60 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

Прививочная кампания продлится в регионе до конца ноября. Иммунитет сформируется через 10−12 дней после инъекции и сохранится на год, уточняют в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, жители Пензенской области, как никогда ранее, принимают активное участие в вакцинации против гриппа. По сведениям на 4 ноября привились от гриппа 418 754 взрослых и 99 016 несовершеннолетних жителей региона. Это составляло около 40% всего населения области.

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