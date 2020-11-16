Пермь, , 11:46 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 ноября, выявлено 239 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Регион обновил в очередной раз рекордный показатель (на 15 ноября зафиксирован 231 носитель коронавируса).

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Среди новых носителей SARS-CoV-2 четверо детей и 235 взрослых: 98 мужчин, 137 женщин. В больницах лечение получают 144 человека, в домашних условиях под меднаблюдением находятся 95 человек.

Ежесуточный прирост случаев заражения в регионе составил 1,5%, а коэффициент распространения — 1,14 (на 15 ноября — 1,1).

С конца марта в Прикамье зафиксировано 16 657 носителей коронавируса. В COVID-центрах лечатся 2 099 пациентов, среди которых 134 подключены к аппаратам ИВЛ. Оправились от болезни 11 226, в том числе 156 — за последние сутки. Скончались 785 человек, у которых был выявлен коронавирус.

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