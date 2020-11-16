Нальчик, , 11:45 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 16 ноября стартовала вторая школьная четверть. Однако не все школьники сели сегодня за парты. В очном режиме продолжат получать знания учащиеся начальной школы и выпускных классов — 9-х и 10-х, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

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Остальные школьники — учащиеся 5−8-х и 10-х классов — будут обучаться в дистанционном формате. Такое решение было принято оперативным штабом в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике.

Что касается студентов вузов, техникумов и колледжей, то для их руководства «поставлена задача минимизировать очное посещение студентов и присутствие сотрудников на рабочих местах». В связи с этим они также перейдут на дистанционное обучение.

Напомним, ранее для школьников Кабардино-Балкарии продлевались осенние каникулы. В нынешнем году из-за коронавируса они отдыхали дольше на неделю — с 1 по 15 ноября.

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