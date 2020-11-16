Северодвинск, Архангельская область, , 11:43 — REGNUM Северодвинские предприниматели игнорируют антиковидный режим — в ходе проверочных рейдов выявили десятки нарушений. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

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"Отдел гражданской защиты населения администрации Северодвинска на данный момент направил в суд пять протоколов, один из которых на юридическое лицо. В работе еще десятки актов», — сообщили в правительстве.

Наличие масок и разметки для социального дистанцирования — не единственные требования. Чтобы пройти проверку, предприниматель должен иметь заполненный журнал приборки и приготовления средств дезинфекции, наличие термометра и журнала термометрии.

После фиксации нарушения составляется акт, который направляется для составления протокола о привлечении арендаторов и собственников к административной ответственности. Окончательное решение будет принимать суд.