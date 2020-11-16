Нур-Султан, , 11:39 — REGNUM Телеграмму соболезнования родным народного артиста СССР Армена Джигарханяна направил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщили в пресс-службе экс-президента.

В сообщении обмечается, что Назарбаев с прискорбием воспринял новость о кончине артиста. Джигарханян посвятил свою жизнь искусству и заслужил любовь миллионов зрителей, добавил экс-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября скончался российский и армянский актер, театральный режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханян. В последние годы он часто болел, а летом 2020 года перенес инсульт.

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