Саратов, , 12:07 — REGNUM Летальными исходами закончилось лечение шести пациентов с коронавирусом в Саратовской области за сутки. Очередными жертвами заболевания стали 54-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте 47, 51, 53, 58 и 78 лет. Таким образом, по состоянию на 16 ноября, от последствий заражения SARS-CoV-2 уже скончался 191 житель региона. Об этом сообщает облминздрав.

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Женщина провела в больнице 26 суток, последние — на ИВЛ. Мужчины также получали необходимую терапию в стационарах, но лечение пациентов осложняли множество имеющихся патологий.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области будет увеличено суточное количество исследований на коронавирус. Пока в сутки проводятся порядка 5,3 тыс. исследований. До конца года этот показатель необходимо довести до 8 тыс. тестов, при этом результаты исследований не должны затягиваться на период более трех дней.

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