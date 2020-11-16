Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Петербурге прививки от гриппа сделали 40% жителей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

«В Петербурге на сегодняшний день от гриппа привиты 2 163 404 человека. Это 40,18% горожан», — сообщил он. Вакцинация продолжается, подчеркнул градоначальник.

В течение прошлой недели в Петербург поступили еще две партии вакцины от гриппа. Это трехвалентная вакцина «Совигрипп» для взрослых (483 570 доз), вакцина «Совигрипп» для детей (27 600 доз) и четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» (124 200 доз).

В разных районах города работают девять передвижных прививочных пунктов, в которых за неделю вакцинировались 3704 человека. Всего в передвижных пунктах привили 209 230 петербуржцев. Наибольший охват оказался в Выборгском районе — 58 899 человек. Передвижные пункты работали у семи станций метро в Калининском районе, у двух станций во Фрунзенском, а также на двух площадках Красносельского района.

Всего за 2020 год планируют привить 3 240 000 человек в северной столице.

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