Чита, , 11:32 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют по 200 и более носителей коронавируса, установили новый режим работы школ. На дистанционный режим обучения переведены учащиеся младших классов.

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Как сообщает сегодня, 16 ноября, пресс-служба краевого правительства, режим этот вводится в населенных пунктов Могочинского, Читинского и Улетовского районов (село Сбега, Могочинского района, село Улёты, поселок городского типа Танга и село Николаевское в Улетовском районе. В Читинском районе — сёла Александровка, Арахлей, Шишкино, Верх-Чита, Елизаветино и Угдан).

«С 22 ноября и на период действия режима повышенной готовности для всех классов, указанных населенных пунктов, обучение дистанционно будут проводить один раз в неделю для образовательных организаций численностью менее 500 человек, и два раза в неделю, там, где более 500 человек обучающихся, с проведением в указанные дни дезинфекционных мероприятий», — пояснили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляет уже 15 752 человека, причём 266 из них добавились только за последние сутки. Вместе с тем, отмечается, что жёсткие карантинные меры позволили снизить заболеваемость COVID-19 среди детей.

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