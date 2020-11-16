Омск, , 11:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались восемь человек, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в областном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 517 пациентов с коронавирусом.

Напомним, по данным оперштаба, за сутки 15 ноября в Омской области также умерли восемь человек с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в регионе выявлено 19 250 носителей SARS-CoV-2.

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