Москва, , 11:25 — REGNUM Российских миротворцев встретили в Нагорном Карабахе с большими надеждами. Как заявил заместитель командующего миротворческим контингентом Вооружённых сил РФ в Нагорном Карабахе полковник Алексей Полюхович, местные жители положительно отнеслись к российским миротворцам.

«Местные жители очень положительно встретили наш миротворческий контингент, — приводит РИА Новости слова полковника. — Они надеются, что с нашим прибытием вернётся мирная жизнь».

Жительница Степанакерта Наталья Петросян подчеркнула, что с приходом российских миротворцев граждане «вздохнули с облегчением» и почувствовали себя защищёнными.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено присутствие в регионе российских миротворцев, которые будут осуществлять контроль за соблюдением ранее достигнутых договорённостей. Миротворческий контингент разместится вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

В общей сложности в зону нагорно-карабахского конфликта направят 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.

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