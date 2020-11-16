Москва, 16 ноября 2020, 11:25 — REGNUM Российских миротворцев встретили в Нагорном Карабахе с большими надеждами. Как заявил заместитель командующего миротворческим контингентом Вооружённых сил РФ в Нагорном Карабахе полковник Алексей Полюхович, местные жители положительно отнеслись к российским миротворцам.
Жительница Степанакерта Наталья Петросян подчеркнула, что с приходом российских миротворцев граждане «вздохнули с облегчением» и почувствовали себя защищёнными.
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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено присутствие в регионе российских миротворцев, которые будут осуществлять контроль за соблюдением ранее достигнутых договорённостей. Миротворческий контингент разместится вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.
В общей сложности в зону нагорно-карабахского конфликта направят 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.
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