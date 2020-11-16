Рязань, , 11:26 — REGNUM В Рязанской области 16 ноября выявлено 103 новых носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на восемь человек меньше, чем зафиксировано за предыдущие сутки. Темп прироста за сутки составил 0,8%, коэффициент заражения — 9,16 на 100 тысяч населения.

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В лечебных учреждениях находятся 437 пациентов, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в регионе подтвердили 12 тыс. 428 случаев заражения инфекцией.

Выписаны после выздоровления в целом 9112 человек, из них 106 — за минувшие сутки.