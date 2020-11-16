Ставрополь, , 11:24 — REGNUM У студентов Ставрополья с 16 ноября началось обучение в дистанционном режиме. На «удаленку» из-за непростой ситуации с коронавирусом перевели обучающихся в высших и средних учебных заведениях.

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«Мы продолжаем принимать меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. В том числе, в молодёжной среде. Тем не менее, мы видим, что обстановка пока не улучшается. Министерством науки и высшего образования России принято решение о переводе подведомственных вузов на дистанционное обучение. <…> Поэтому по согласованию с Роспотребнадзором удалённое обучение также вводится в краевых вузах, в учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья», — сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Он подписал распоряжение о переходе на «удаленку» на двухнедельный срок — до 6 декабря. В дальнейшем возможна корректировка этого срока исходя из конкретной ситуации по коронавирусу на Ставрополье.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Ставрополья с сегодняшнего дня, 16 ноября, возобновили учебу в штатном режиме.

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